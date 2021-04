Scuola, dal 12 aprile tornano in classe 6,5 milioni di studenti: 8 su 10 (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile rientrano a Scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni. Si tratta del 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. In partica quasi 8 su 10, secondo le stime di TuttoScuola. Solo 4 regioni rosse Tra loro poco meno di 5,5 milioni di bambini più piccoli della Scuola dell’infanzia e alunni del primo ciclo, compresi quelli che si trovano nelle regioni in zona rossa. Da lunedì prossimo resteranno soltanto 4 regioni rosse. Si tratta di Campania, Puglia, la new entry Sardegna e la Valle d’Aosta, mentre le altre 16 saranno tutte in zona arancione. Didattica alle Superiori Dunque anche per i ragazzi delle scuole superiori potrà svolgersi la didattica in presenza, sebbene con una capienza ridotta ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12rientrano aper seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5di alunni. Si tratta del 77% degli 8,5di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. In partica quasi 8 su 10, secondo le stime di Tutto. Solo 4 regioni rosse Tra loro poco meno di 5,5di bambini più piccoli delladell’infanzia e alunni del primo ciclo, compresi quelli che si trovano nelle regioni in zona rossa. Da lunedì prossimo resteranno soltanto 4 regioni rosse. Si tratta di Campania, Puglia, la new entry Sardegna e la Valle d’Aosta, mentre le altre 16 saranno tutte in zona arancione. Didattica alle Superiori Dunque anche per i ragazzi delle scuole superiori potrà svolgersi la didattica in presenza, sebbene con una capienza ridotta ...

