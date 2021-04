Salvini e il caso Gregoretti: arriva la decisione del pm di Catania (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo settimane di lunghe polemiche è arrivata la decisione da parte del Pm di Catania su Matteo Salvini riguardo al caso Gregoretti. Matteo Salvini (Getty Images)Oggi si è tenuta a Catania l’udienza preliminare del caso Gregoretti. È subito arrivata una prima vittoria per Matteo Salvini. Il Pm Andrea Bonomo, infatti, ha fatto richiesta di non procedere contro l’ex ministro dell’interno in quanto “il fatto non sussiste”. Secondo la Procura siciliana l’attesa di tre giorni non può considerarsi come una illegittima privazione di libertà. Il Pm ha inoltre rimarcato il fatto che sulla nave è stata garantita assistenza medica e per quanto riguarda i beni di prima ... Leggi su chenews (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo settimane di lunghe polemiche èta lada parte del Pm disu Matteoriguardo al. Matteo(Getty Images)Oggi si è tenuta al’udienza preliminare del. È subitota una prima vittoria per Matteo. Il Pm Andrea Bonomo, infatti, ha fatto richiesta di non procedere contro l’ex ministro dell’interno in quanto “il fatto non sussiste”. Secondo la Procura siciliana l’attesa di tre giorni non può considerarsi come una illegittima privazione di libertà. Il Pm ha inoltre rimarcato il fatto che sulla nave è stata garantita assistenza medica e per quanto riguarda i beni di prima ...

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA… - Agenzia_Ansa : Il caso della nave Gregoretti: la procura di Catania chiede il non luogo a procedere per Matteo Salvini #ANSA - LegaSalvini : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - RodolfoRomagno1 : Migranti, caso Gregoretti: 'Non ci fu sequestro di persona'. Pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salv… - Radio1Rai : Caso #Gregoretti, il pm di Catania ha chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini, presente in aula. L’ex ministro d… -