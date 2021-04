Quel gabbiano | quando ero in clinica | Eleonora Daniele in lacrime | il più intimo dei racconti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) Il pubblico si commuove con, che ospite de La canzone segreta apre il cassetto dei ricordi. Si racconta come non era mai successo prima sull'onda delle emozioni. Su Rai 1 in prima serata arrivano i sentimenti e la sua storia, accompagnata dalle note di Fabio Concato, che ha lasciato senza fiato la conduttrice padovana. Sul palco, a gran sorpresa, sono arrivati i suoi nipoti, sorelle e amiche. E poi le foto di Carlotta, figlia die suo marito Giulio. “E' nata lo scorso anno.ero inunveniva vicino la finestra e io pensavo alla tu canzone”, racconta inla. E' emozionantissima. “Questa canzone la dedico a tutti coloro che sono nati a maggio e alle mamme”, continua. Per lei è un ...