Principe Filippo | salve di cannone oggi nel Regno Unito

(Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la morte del, che si è spento ieri all’età di 99 anni,diin tutto il, a Gibilterra e sulle navi da guerra britanniche per l’estremo saluto. Secondo le ultime notizie del ministero della Difesa,alle 12 di Londra 41 colpi al minuto saranno sparati a Londra, Edimburgo, Cardiff e Belfast. Anche sulle navi della Royal Navy, in cui il duca di Edimburgo ha servito come ufficiale durante la Seconda Guerra Mondiale ricoprendo poi all’incarico di Lord High Admiral, si sparerannodi. L’estremo saluto al consorte della Regina sarà trasmesso online e in diretta televisiva, e le autorità britanniche incoraggiano la popolazione a seguirlo da casa, evitando ...

Differenza tutt'altro che esclusivamente formale: ché il fatto di non essere re ha sicuramente contribuito a tenere la lunghissima vita del principe Filippo leggermente più discosta dai riflettori, ... Alle 12 di Londra 41 colpi al minuto per ricordarlo Dopo la morte del principe Filippo, che si è spento ieri all'età di 99 anni, salve di cannone oggi in tutto il Regno Unito, a Gibilterra e sulle navi da guerra britanniche per l'estremo saluto. Secondo le ultime ...