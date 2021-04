Principe Filippo | inizia il protocollo funebre | abiti a lutto per un mese e lettere bordate di nero

(Di sabato 10 aprile 2021) A poche ore dalla morte delemergono le prime indiscrezioni sulla cerimonia. Ecco i dettagli dell’ultimo saluto alconsorte. Arrivano le prime indiscrezioni sui piani per i funerali deldi Edimburgo. Secondo alcune fonti l’ultimo saluto al marito della Regina Elisabetta non seguirà i protocolli reali a causa delle restrizioni dettate dalla L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NicolaPorro : Pensate cosa sarebbe successo se fosse stata una donna a essere definita “sempre un passo indietro” rispetto al mar… - trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - salvatoredim : RT @oss_romano: #10aprile Cordoglio di #PapaFrancesco per la morte del principe #Filippo - _Trumpism_ : RT @NicolaPorro: Le battute su cinesi, donne, africani, gli strappi all’etichetta... Altro che gaffe: #Filippo era uno di noi. Lo ricorda c… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Giornali inglesi dedicati al- Ansa La prima testimonianza di fronte alla nazione è affidata alle parole dell'eterno erede al trono Carlo, ormai 72enne, l'unico ad aver visitato ...Nel Regno Unito è lutto nazionale per la morte del, il marito della Regina Elisabetta si è spento nella prima mattina di venerdì 9 aprile. Come annunciato con il comunicato ufficiale, il duca di Edimburgo si è " Spento serenamente " ...La BBC è stata inondata dalle proteste per la sua copertura della notizia della morte del principe Filippo: i messaggi critici sono stati così tanti che il sito web ...I figli di Filippo dedicano parole a quello che è stato un "pilastro della famiglia". Anna parla della rinuncia alla carriera ...