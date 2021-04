Napoli | frutti di mare “fuorilegge” | sequestrate oltre 100 tonnellate

(Di sabato 10 aprile 2021)dinon tracciati in 2 vivai abusivi nel golfo di. I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza dihanno sequestrato100di mitili.di100dierano già maturi e pronti per essere messi direttamente in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

maurquie : Ennesimo sequestro di frutti di mare - sudreporter : #Napoli, vivai abusivi scoperti dalla Gdf nel Golfo: sequestrate 100 tonnellate di frutti di mare. Ecco il video… - larampait : (VIDEO) Blitz #GdF nel Golfo di #Napoli: sequestro #fruttidimare non tracciati in due vivai abusivi - newsdinapoli : Frutti di mare “non tracciati”, la Finanza sequestra 100 tonnellate nel golfo di Napoli #Cronaca - salernotoday : Scovate 100 tonnellate di frutti di mare pericolosi, sequestrati 2 impianti: il blitz -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli frutti

Mentre hanno già dato i lorole mosse di Pecchia che alla ripresa del gioco si era affidato ... il giocatore cresciuto nel vivaio delviene valutato in fuorigioco ma le immagini al ...I CONTROLLI, sequestrate 100 tonnellate didi mare: valgono oltre... L'EPIDEMIA Covid a Casoria, la madre di un bimbo malato grave: 'Cure... Neppure un ricovero durato ben 17 giorni è ...I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, nelle ultime ore, due impianti abusivi per l’allevamento di mitili. Si trovavano vicino al porto comme ...per disastro ambientale legato alla raccolta indiscriminata dei datteri di mare nel Golfo di Napoli. L’ingente quantitativo rinvenuto, che al dettaglio poteva fruttare un guadagno illecito stimato in ...