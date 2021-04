Morte del principe Filippo: il principe Harry sta davvero tornando a casa (Di sabato 10 aprile 2021) Per ora le incomprensioni sono congelate. Secondo fonti dei media inglesi, il principe Harry sta organizzando il viaggio verso Londra dopo aver saputo della Morte del principe Filippo. Restrizioni per la pandemia da Covid-19 permettendo. «Harry farà assolutamente di tutto per tornare nel Regno Unito e stare con la sua famiglia», scrivono i giornali. Il principe Harry (36 anni) è in pre-allerta da settimane. Da quando, cioè, le condizioni di salute del nonno si erano aggravate così tanto da “costringere” il nipote a prenotare un biglietto di ritorno a casa. A Londra. I rapporti difficili con suo padre, il principe Carlo, e con suo fratello William ... Leggi su amica (Di sabato 10 aprile 2021) Per ora le incomprensioni sono congelate. Secondo fonti dei media inglesi, ilsta organizzando il viaggio verso Londra dopo aver saputo delladel. Restrizioni per la pandemia da Covid-19 permettendo. «farà assolutamente di tutto per tornare nel Regno Unito e stare con la sua famiglia», scrivono i giornali. Il(36 anni) è in pre-allerta da settimane. Da quando, cioè, le condizioni di salute del nonno si erano aggravate così tanto da “costringere” il nipote a prenotare un biglietto di ritorno a. A Londra. I rapporti difficili con suo padre, ilCarlo, e con suo fratello William ...

Advertising

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte del Principe #Filippo di Edimburgo: - fattoquotidiano : LEGALIZZATA LA MARIJUANA Dopo avere abolito la pena di morte, la Virginia incassa un altro primato - sav_e_1410 : È stato già detto che IV aveva previsto la morte del principe Filippo? - giomo2 : RT @lorenz_frigerio: 'La verità indicibile è che della sorte di #PatrickZaki come della verità sulla morte di #GiulioRegeni importa tanto a… -