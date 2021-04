Madame in concerto: online biglietti e date (Di sabato 10 aprile 2021) Madame, 19 anni, porta il suo album d’esordio semplicemente intitolato “Madame” al numero uno dei dischi più venduti della settimana. Ma non è finita qui, a fine anno lo presenterà dal vivo, in un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar: i biglietti del tour sono disponibili online su Ticketone e Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Madame in concerto: tutto quello che devi sapere Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato due dischi di platino Voce e L’anima con Marracash e cinque dischi d’oro Schiccherie, 17, Baby e Defuera, Il mio amico featuring Fabri Fibra. Ma entriamo nel dettaglio, ecco tutte le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021), 19 anni, porta il suo album d’esordio semplicemente intitolato “” al numero uno dei dischi più venduti della settimana. Ma non è finita qui, a fine anno lo presenterà dal vivo, in un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar: idel tour sono disponibilisu Ticketone e Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.in: tutto quello che devi sapereè il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato due dischi di platino Voce e L’anima con Marracash e cinque dischi d’oro Schiccherie, 17, Baby e Defuera, Il mio amico featuring Fabri Fibra. Ma entriamo nel dettaglio, ecco tutte le ...

stylesmakeup : pensando se prendere o no i biglietti per il concerto di madame se dio e il covid decidono di permettercelo - pensili_ : oggi fan experience della franci madame e io so in super hype anche se super depre perché so che non riuscirò a vederla in concerto :( - tiziajackson : mado raga io voglio andare al concerto di madame ma non posso andarci cazzo voglio piangere - _A_Anonima__ : Io che prendo il biglietto del concerto della Madame: ?? - dragonslayerox : io prenderei pure i biglietti per il concerto di Madame a Napoli ma non saprei proprio come cazzo dovrei arrivarci -