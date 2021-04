Follia di Ibra, il Milan resiste in 10 e colpisce con Leao nel recupero: 3-1 a Parma (Di sabato 10 aprile 2021) Al Tardini si sfidano Parma e Milan, gara valida per la 30a giornata di Serie A 2020-21: si assegnano punti pesanti da un lato in chiave salvezza e dall’altro in ottica qualificazione in Champions League. Rossoneri in vantaggio dopo 8? grazie a un gran gol di Ante Rebic, il croato riceve spalle alla porta da Ibrahimovic, ma è bravissimo a smarcarsi e in girata trova un destro che si infila all’incrocio alla sinistra di Sepe. Firma numero 6 in stagione per l’attaccante, che non segnava dal 28 febbraio scorso contro la Roma. Nel finale di tempo ci prova anche lo svedese, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta avversaria. Sono finiti sul taccuino dell’arbitro Maresca i ducali Bani e Pezzella, per il Milan Calhanoglu. Al 44? è 2-0, Kessie infila Sepe su un bel suggerimento di Theo Hernandez. La ripresa ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Al Tardini si sfidano, gara valida per la 30a giornata di Serie A 2020-21: si assegnano punti pesanti da un lato in chiave salvezza e dall’altro in ottica qualificazione in Champions League. Rossoneri in vantaggio dopo 8? grazie a un gran gol di Ante Rebic, il croato riceve spalle alla porta dahimovic, ma è bravissimo a smarcarsi e in girata trova un destro che si infila all’incrocio alla sinistra di Sepe. Firma numero 6 in stagione per l’attaccante, che non segnava dal 28 febbraio scorso contro la Roma. Nel finale di tempo ci prova anche lo svedese, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta avversaria. Sono finiti sul taccuino dell’arbitro Maresca i ducali Bani e Pezzella, per ilCalhanoglu. Al 44? è 2-0, Kessie infila Sepe su un bel suggerimento di Theo Hernandez. La ripresa ...

sportal_it : Follia Ibra, ma il Milan passa a Parma - AliceIafra : RT @itselisy: Espulso Ibra per cosa? Questa è follia. #ParmaMilan - TOSADORIDANIELA : RT @itselisy: Espulso Ibra per cosa? Questa è follia. #ParmaMilan - itselisy : Espulso Ibra per cosa? Questa è follia. #ParmaMilan - il_Terz : @Maralb09766733 @SLollo82 Possono esserlo Calabria Kjaer Saelemaekers? Senza considerare che Ibra ha un anno di aut… -