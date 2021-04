Fiorentina | Iachini ' con Atalanta serve gara perfetta'

Advertising

Iachini: 'L'Atalanta? Sì, ma ricordiamoci che siamo la #Fiorentina': Iachini: 'L'Atalanta? Sì, ma ricordiamoci che… - Gazzetta_it - Verso #FiorentinaAtalanta, parla #Iachini: 'Ricordiamoci chi siamo. E su #Commisso...' - Fiorentinanews - #Iachini: 'Ancora non ho avuto il piacere di allenare #Kokorin. Promozioni dalla Primavera? Se qualcuno merita, per… - FIORENTINA - Iachini: 'Adesso conta portare questa squadra alla salvezza'

Il futuro è oggi. Inutile parlare di ciò che sarà. "Conta solo il bene dellae sono concentrato sui punti da fare - dice- questo è ciò che penso. Quello che accadrà in futuro non mi preoccupa". Il presente dice Atalanta, squadra forte ed ammirata. "Hanno il ..."Contro l'Atalanta servirà la partita perfetta". Così Beppeaspettando il difficile scontro di domani sera al Franchi contro la formazione bergamasca. "...ha aggiunto il tecnico della...Domani sera l’Atalanta sfida la Fiorentina al Franchi: la probabile formazione della squadra di Iachini, con l’ex Bonaventura a centrocampo Domani alle 20:45 l’Atalanta scenderà in campo a Firenze con ...Mister Beppe Iachini si è soffermato sulla pagina Instagram della Fiorentina per rispondere in diretta alle domande dei tifosi, partendo dal pari di Genova: "Avevamo nella testa il fatto di voler ...