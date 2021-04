Draghi sta tentando di buttare giù la maschera ma è destinato al fallimento (Di sabato 10 aprile 2021) di Carmelo Sant’Angelo In principio era il verbo ed il verbo era presso Draghi. Così, a reti ed edicole unificate, ci era stato presentato questo profeta dei mercati, l’apostolo della stabilità, il buon samaritano del capitalismo. Il verbo era presso di sé e per cui lo usava con molta parsimonia. Era sufficiente uno sguardo, un gesto, un “whatever” e le valute oscillavano armoniose ai suoi voleri, mentre le cancellerie si inchinavano per attingere dal palmo della sua mano la salutare linfa della libera concorrenza. Non sono passati nemmeno due mesi dall’insediamento del suo governo e Draghi si rivela, invece, un personaggio tipicamente pirandelliano. Il suo dramma è quello di colui che non riesce a liberarsi dalla maschera realizzata ed imposta dagli apologeti del neo Istituto Luce. È il dramma di chi non riesce a far sentire la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) di Carmelo Sant’Angelo In principio era il verbo ed il verbo era presso. Così, a reti ed edicole unificate, ci era stato presentato questo profeta dei mercati, l’apostolo della stabilità, il buon samaritano del capitalismo. Il verbo era presso di sé e per cui lo usava con molta parsimonia. Era sufficiente uno sguardo, un gesto, un “whatever” e le valute oscillavano armoniose ai suoi voleri, mentre le cancellerie si inchinavano per attingere dal palmo della sua mano la salutare linfa della libera concorrenza. Non sono passati nemmeno due mesi dall’insediamento del suo governo esi rivela, invece, un personaggio tipicamente pirandelliano. Il suo dramma è quello di colui che non riesce a liberarsi dallarealizzata ed imposta dagli apologeti del neo Istituto Luce. È il dramma di chi non riesce a far sentire la ...

