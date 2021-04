Draghi chiama Moderna per avere più vaccini. L’Ue si mette di traverso: «No a patti bilaterali» (Di sabato 10 aprile 2021) Mario Draghi avrebbe contatto direttamente Moderna per l’eventuale acquisto di dosi aggiuntive di vaccino. La notizia, circolata come indiscrezione, inizialmente non è stata smentita da Palazzo Chigi e ora, stando a Repubblica, che per prima l’ha divulgata, sarebbe stata invece «confermata». Il piano di approvvigionamento, però, ha ricevuto lo stop della Commissione europea, che si è detta apertamente contraria agli accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e le aziende, ricordando «l’obbligo politico e legale di non negoziare accordi paralleli». Draghi chiama Moderna Secondo quanto riferito prima dal quotidiano e poi dall’agenzia Reuters, Draghi avrebbe chiamato l’ad di Moderna per avviare i contatti. Una circostanza, si diceva, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Marioavrebbe contatto direttamenteper l’eventuale acquisto di dosi aggiuntive di vaccino. La notizia, circolata come indiscrezione, inizialmente non è stata smentita da Palazzo Chigi e ora, stando a Repubblica, che per prima l’ha divulgata, sarebbe stata invece «confermata». Il piano di approvvigionamento, però, ha ricevuto lo stop della Commissione europea, che si è detta apertamente contraria agli accorditra i singoli Stati membri e le aziende, ricordando «l’obbligo politico e legale di non negoziare accordi paralleli».Secondo quanto riferito prima dal quotidiano e poi dall’agenzia Reuters,avrebbeto l’ad diper avviare i contatti. Una circostanza, si diceva, ...

Advertising

marcotravaglio : Gira voce i comunicatori di Draghi stiano implorando i giornaloni di frenare le loro lingue più vellutate che, a fu… - ALisimberti : RT @SecolodItalia1: Draghi chiama Moderna per avere più vaccini. L’Ue si mette di traverso: «No a patti bilaterali» - SecolodItalia1 : Draghi chiama Moderna per avere più vaccini. L’Ue si mette di traverso: «No a patti bilaterali»… - IlSuperuomo : #Draghi che chiama Erdogano dittatore, non può che trovare il mio appoggio Finalmente un politico italiano che non… - beat_oven : RT @andr900: Draghi chiama Erdogan dittatore. Nel bene o nel male siamo tornati ad avere un'identità. Non più 'nessuna differenza tra Bide… -