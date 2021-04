Di Maio: “Per fermare i flussi migratori irregolari e contrastare i trafficanti di esseri umani bisogna intervenire alla radice” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Per fermare i flussi migratori irregolari e contrastare i trafficanti di esseri umani bisogna intervenire alla radice. I problemi che oggi affrontiamo in Italia e in Europa hanno una chiara origine. Aiutando Paesi come il Mali, fondamentale per la stabilizzazione di tutto il Sahel, ad arginare e contrastare i gruppi terroristici e criminali, riusciremo a salvaguardare anche la nostra sicurezza”. Così il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio, che negli incontri avuti a Bamako ha ribadito a tutti i suoi interlocutori “la volontà dell’Italia di continuare a lavorare insieme per rafforzare i nostri rapporti bilaterali”. E aggiunge: “La ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Perdi. I problemi che oggi affrontiamo in Italia e in Europa hanno una chiara origine. Aiutando Paesi come il Mali, fondamentale per la stabilizzazione di tutto il Sahel, ad arginare ei gruppi terroristici e criminali, riusciremo a salvaguardare anche la nostra sicurezza”. Così il ministro degli affari esteri, Luigi Di, che negli incontri avuti a Bamako ha ribadito a tutti i suoi interlocutori “la volontà dell’Italia di continuare a lavorare insieme per rafforzare i nostri rapporti bilaterali”. E aggiunge: “La ...

