Cristiano Malgioglio, colpaccio-Eurofestival: su Rai 1 con Gabriele Corsi (Di sabato 10 aprile 2021) Cristiano Malgioglio corona un sogno: commentare l'Eurovision song contest (il traguardo più ambito da ogni cantante dopo Sanremo). A dare la notizia è stato Tv Sorrisi e canzoni. Uno dei sogni di Malgioglio si realizza. Dopo la coppia Russo e Insinna arrivano Malgioglio e Gabriele Corsi. Si tratta della manifestazione più importante in Europa: gli occhi di migliaia di discografici soni puntati sull'Eurovision song Contest. Grande colpo per Rai Uno, che riesce ad avere due personaggi così forti e popolari che - sicuramente - con la loro ironia e preparazione musicale ci faranno incuriosire rendendo unico lo show più curioso di sempre. L'Italia sarà presentata dai Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo di quest'anno. Ma non mancheranno le sorprese.

