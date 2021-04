Coronavirus: oltre 1.200 nuovi contagi in Piemonte, a Novara risalgono i ricoveri (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.267 (di cui 534, il 42,1%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 in Piemonte, pari al 4,4% dei 28.927 tamponi eseguiti, di cui 19.183 antigenici. Lo ha ... Leggi su novaratoday (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.267 (di cui 534, il 42,1%, asintomatici) icasi di persone risultate positive al Covid - 19 in, pari al 4,4% dei 28.927 tamponi eseguiti, di cui 19.183 antigenici. Lo ha ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 4 mila vittime in 24 ore, la Turchia sfiora i 50 mila casi al giorno - DossiCarla : RT @PulvinoGiovanni: I 'furbetti' del vaccino Oltre due milioni di italiani hanno ricevuto una dose del vaccino senza essere nelle liste di… - PulvinoGiovanni : RT @PulvinoGiovanni: I 'furbetti' del vaccino Oltre due milioni di italiani hanno ricevuto una dose del vaccino senza essere nelle liste di… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il #bollettino del 10 aprile: 17.567 contagiati, 20.483 guariti e 344 morti. Bene la campagna di vaccinazione con oltr… - Carmela_oltre : RT @giusmo1: La storia di Giuseppina, contagiata dal coronavirus a Rebibbia: 'Liberatela, è isolata in una cella senza doccia per settimane… -