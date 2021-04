Chiara Ferragni: XVI Premio Isfoa alla Carriera e CdA Tod’s (Di sabato 10 aprile 2021) Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione di Tod’s società quotata alla Borsa Valori di Milano. L’azienda è guidata dall’amministratore delegato Diego Della Valle. Blogger, imprenditore, designer ed influencer, Chiara Ferragni è la fondatrice dell’on-line magazine The Blonde Salad. E’ stata tra i 25 destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020. A Piazza Affari Tod’s, dopo l’annuncio dell’ingresso nel CdA di Chiara Ferragni, ha chiuso le contrattazioni sui massimi con un progresso del 14% a 32,74 euro per azione facendo aumentare la capitalizzazione del gruppo di 135 milioni di euro. Chiara ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 10 aprile 2021)entra nel consiglio di amministrazione disocietà quotataBorsa Valori di Milano. L’azienda è guidata dall’amministratore delegato Diego Della Valle. Blogger, imprenditore, designer ed influencer,è la fondatrice dell’on-line magazine The Blonde Salad. E’ stata tra i 25 destinatari del prestigiosoInternazionaleXVI Edizione Anno 2020. A Piazza Affari, dopo l’annuncio dell’ingresso nel CdA di, ha chiuso le contrattazioni sui massimi con un progresso del 14% a 32,74 euro per azione facendo aumentare la capitalizzazione del gruppo di 135 milioni di euro....

