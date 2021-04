Chiara Ferragni si commuove: lacrime per i fan (Di sabato 10 aprile 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo: da ieri Chiara Ferragni è ufficialmente nel Consiglio di amministrazione di Tod’s, e dalle sue Instagram stories l’influencer, considerata la più importante al mondo, si commuove e ringrazia i followers per averla sostenuta. In queste ore (e non solo) l’hanno definita l’influencer più importante del mondo: Chiara Ferragni è entrata nel Consiglio di amministrazione di Tod’s conquistando così un enorme Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo: da ieriè ufficialmente nel Consiglio di amministrazione di Tod’s, e dalle sue Instagram stories l’influencer, considerata la più importante al mondo, sie ringrazia i followers per averla sostenuta. In queste ore (e non solo) l’hanno definita l’influencer più importante del mondo:è entrata nel Consiglio di amministrazione di Tod’s conquistando così un enorme Articolo completo: dal blog SoloDonna

