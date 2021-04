Amici 20 | Deddy crolla in lacrime per Rosa Di Grazia

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono giorni difficili per, che ora prosegue la sua gara ad20 senza l’amata compagnaDi, eliminata dal talent al terzo serale. Quando ormai manca poco alla quarta puntata del serale, atteso per oggi sabato 10 aprile 2021 alle ore 21:30 circa, infatti nel daytime settimanale in corso del talent Mediaset il giovane si è abbandonato allein memoria dei ricordi vissuti con la ballerina nella celebre scuola, fino a piangere sullo storico letto assegnato a. A confortarlo, sono stati i compagni di studio, San Giovanni e Aka7even, e nel frattemporicambia l’amore pera distanza, con parole importanti rilasciate in una nuova intervista post-talent. Tutti dettagli che fanno discutere molto il pubblico tv e che vi ...

Advertising

Itsmik6 : Ma che è sto cinema ad Amici. Deddy aripijate, sta a casa. Siete divisi dalla quarantena non dalla guerra. Fly down #Amici20 - deryerosa : RT @RosaDeddy2: Noi orgogliose di @sonodeddy che è l'unico allievo della scuola di amici ad avere 3 brani su 4 nella classifica delle top 1… - zazoomblog : Amici 20 Deddy disperato piange sul letto di Rosa: “Che mi ha fatto?” lei lo sostiene – VIDEO - #Amici #Deddy… - TANCRAZIOpeppa : @VGfvip tancredi è entrato 2 mesi fa ad amici e ha surclassato ultim...eeee...Deddy, scusa li confondo spesso ??. H… - zazoomblog : Chi è Deddy di Amici 20? Età vita privata e Instagram - #Deddy #Amici #privata #Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy

Rosa di Grazia consola2021/ "Non piangere, sono qui.. ti amo"2021 SERALE: GLI OSPITI DEL 10 APRILE Dopo le eliminazioni di Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia che hanno lasciato l'...Rosa di Grazia è stata eliminata ma a finire in crisi è proprio il suo fidanzatoche nella scuola di2021 continua a piangere. Sono state giornate difficili quelle per il cantante che dopo l'uscita di scena della ballerina non ha fatto altro che girovagare per casa ...Amici 2021, quarta puntata del serale in onda oggi, 10 aprile: eliminato, dove vedere la puntata di oggi in streaming, sfide e giudici ...Amici 20 Serale, Rosa Di Grazia sull'eliminazione: "Non sono un'ipocrita" Rosa Di Grazia è stata indubbiamente uno dei concorrenti più chiacchierati di ...