Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 20:10 (Di venerdì 9 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano per emergenza covid in apertura tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emilia Romagna e Toscana dopo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ci servono diminuzione del livello generale del rischio 4 regioni Liguria Puglia Toscana e Valle d’Aosta livello alto 15 in moderato o tre giorni Hanno l’indice resisto fino al raduno internazionale di occupazione in terapia intensiva a destra sopra la soglia critica del 40% ministro della Salute Roberto Speranza sottolinea che le misure non ha prodotto una prima fregatura della cultura ma il contesto è ancora complicato per cui dobbiamo essere ancora molto prudenti e giovedì 15 aprile alle 12 il ministro della Salute terrà un’informativa urgente alla camera sui vaccini ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano per emergenza covid in apertura tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emiliagna e Toscana dopo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ci servono diminuzione del livello generale del rischio 4 regioni Liguria Puglia Toscana e Valle d’Aosta livello alto 15 in moderato o tre giorni Hanno l’indice resisto fino al raduno internazionale di occupazione in terapia intensiva a destra sopra la soglia critica del 40% ministro della Salute Roberto Speranza sottolinea che le misure non ha prodotto una prima fregatura della cultura ma il contesto è ancora complicato per cui dobbiamo essere ancora molto prudenti e giovedì 15 aprile alle 12 il ministro della Salute terrà un’informativa urgente alla camera sui vaccini ...

