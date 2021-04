Terrore bus: ridotta condanna a 19 anni per Sy (Di venerdì 9 aprile 2021) È stata ridotta da 24 a 19 anni di carcere la condanna per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) È statada 24 a 19di carcere laper Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti ...

