Svizzera, conti in rosso per ferrovia più alta Europa

Conti in profondo rosso per la ferrovia più alta d'Europa. Per la prima volta nella sua storia, la ferrovia a cremagliera della Jungfrau ha annunciato una perdita netta al termine dell'esercizio 2020, riferisce oggi la stampa svizzera. La perdita netta nel 2020 si è attestata a 9,7 milioni di franchi, circa 8,8 milioni di euro.

