Supervivientes, Valeria Marini ci prova con Gianmarco Onestini? (Di venerdì 9 aprile 2021) Valeria Marini è partita alla conquista di Supervivientes, la nostra Isola dei Famosi in chiave iberica. Protagonista anche Gianmarco Onestini, il prezzemolino della TV spagnola che proprio Valery avrebbe già puntato. Ieri sera si sono aperte le danze di Supervivientes e, nonostante il paese sia cambiato, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 aprile 2021)è partita alla conquista di, la nostra Isola dei Famosi in chiave iberica. Protagonista anche, il prezzemolino della TV spagnola che proprio Valery avrebbe già puntato. Ieri sera si sono aperte le danze die, nonostante il paese sia cambiato, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Supervivientes, Valeria Marini ha dormito con Gianmarco Onestini: 'Non c'è niente di male' - bisciaz : RT @darkap89: Boom per il ritorno dell'Isola dei Famosi in Spagna: su Telecinco la prima di Supervivientes ha registrato 2.815.000 spettato… - blogtivvu : #Supervivientes, Valeria Marini ci prova con Gianmarco Onestini? - VIDEO - Novella_2000 : Supervivientes: il peso di Valeria Marini viene rivelato durante una prova - rycard_graphic : COSA STO GUARDANDO ???? -