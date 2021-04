Strasburgo, storica sentenza sulla questione no-vax: “L’obbligo vaccinale per i bambini non viola i diritti” (Di venerdì 9 aprile 2021) La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che L’obbligo di vaccinare i bambini contro una serie di malattie ben note alla scienza medica, in vigore nella Repubblica Ceca, non viola il diritto al rispetto della vita privata dei minori e dei loro genitori. Si tratta della prima pronuncia definitiva sulla questione “no vax”, scaturita L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Corte europea deiumani ha stabilito chedi vaccinare icontro una serie di malattie ben note alla scienza medica, in vigore nella Repubblica Ceca, nonil diritto al rispetto della vita privata dei minori e dei loro genitori. Si tratta della prima pronuncia definitiva“no vax”, scaturita L'articolo

