Sparatoria in Texas, un morto e quattro feriti (Di venerdì 9 aprile 2021) Almeno una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite nel corso di una Sparatoria avvenuta in un'azienda che produce arredamenti per la casa a Bryan, in Texas, a circa 160 chilometri da ...

