Scontri di piazza a Belfast a causa della Brexit, che sta causando diversi problemi ai fedeli alla corona britannica, i cosiddetti "lealisti" (Di venerdì 9 aprile 2021) Viaggio a Belfast: festival, distillerie e musei innovativi guarda le foto La città di Belfast è tornata a essere una polveriera. Da sei giorni, infatti, si è verificata un'ondata di violenza caratterizzata da lanci di molotov e di mattoni, mezzi incendiati, sassaiole e scariche di proiettili. Finora – ma il bilancio è in aumento – si parla di 50 poliziotti feriti, alcuni dei quali gravemente – e 10 fermati tra i manifestanti. Leggi anche › Viaggio a Belfast. Tra festival, distillerie, musei ...

