Roma, clan Casamonica: due condanne in abbreviato per i collaboratori di giustizia. Confermata l'associazione mafiosa (Di venerdì 9 aprile 2021) Due condanne con il riconoscimento dell'associazione mafiosa a Roma. La sentenza, emessa in abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare, riguarda Debora Cerreoni, ex moglie di Massimiliano Casamonica, a cui sono stati inflitti 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, e Massimiliano Fazzari che ha patteggiato una condanna a due anni e due mesi. Ad entrambi è stata riconosciuta l'attenuante come collaboratori di giustizia. È stata la donna a tracciare agli inquirenti la mappa delle gerarchie del clan, a raccontare retroscena ed a confermare quelle fino a quel momento erano solo tesi non dimostrate. A partire dall'agosto del 2015 quando decide di andare in procura e raccontare tutto. Un anno prima era scappata per sfuggire a un clima di ...

