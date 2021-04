Remiam | un progetto per Reti di musei intelligenti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilnasce per migliorare l’accessibilità culturale del museo stesso e del territorio che lo circonda, attraverso il paradigma di “Rete dei” Il fenomeno della digitalizzazione culturale è ormai realtà da diversi anni e vede ie gli archivi come protagonisti di questo momento storico che spinge con forza verso un miglioramento… L'articolo Corriere Nazionale.

Partecipazione, condivisione, accessibilità totale e divertimento, rappresentano le linee guida che il" intende mettere in campo per migliorare l'accessibilità culturale del museo ...