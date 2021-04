Reddito di emergenza, boom di richieste in meno di due giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo due giorni dall’apertura da parte dell’Inps della procedura per l’accesso al Reddito di emergenza sono state registrate circa 160mila domande, sia con accesso diretto degli utenti al sito dell’Istituto sia attraverso la mediazione dei patronati. Lo rende noto l’Inps, ricordando che la richiesta del beneficio sarà possibile fino al 30 aprile e i pagamenti della prima mensilità, sulle tre previste dal nuovo decreto, saranno erogati dalla metà di maggio. Reddito di emergenza: a chi spetta Con il messaggio 1° aprile 2021 n. 1378 l’Inps ha chiarito che il decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 e la possibilità di erogare il beneficio a nuove categorie: ai nuclei familiari ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo duedall’apertura da parte dell’Inps della procedura per l’accesso aldisono state registrate circa 160mila domande, sia con accesso diretto degli utenti al sito dell’Istituto sia attraverso la mediazione dei patronati. Lo rende noto l’Inps, ricordando che la richiesta del beneficio sarà possibile fino al 30 aprile e i pagamenti della prima mensilità, sulle tre previste dal nuovo decreto, saranno erogati dalla metà di maggio.di: a chi spetta Con il messaggio 1° aprile 2021 n. 1378 l’Inps ha chiarito che il decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote didi(Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 e la possibilità di erogare il beneficio a nuove categorie: ai nuclei familiari ...

