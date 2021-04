PlayStation Game Pass in arrivo? Sony starebbe lavorando a una ' reazione' a Xbox Game Pass

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 aprile 2021) Se c'è un elemento che sta facendo le fortune die che per certi versi sta mitigando l'assenza di progetti first-party al lancio diSeries X/S e in uscita a breve quell'elemento è sicuramente il. Un'idea vincente sotto tantissimi punti di vista che per certi versi cambia diversi paradigmi della fruizione della nostraione preferita con una proposta che gli altri produttori di console semplicemente non hanno. Ma che avranno? Questa è la potenziale bomba che sta circolando in rete in seguito alle parole di David Jaffe, creatore di God of War che avrebbe ricevuto diverse conferme da fonti interne apreparando il contrattacco a...