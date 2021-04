Phishing, attenzione alla finta landing page di Aruba (Di venerdì 9 aprile 2021) Il CSIRT, Computer Security incident Response Team Italia, mette in guardia da un possibile tentativo di Phishing portato avanti ai danni di utenti Aruba. E’ stata infatti scoperta una pagina che, ricopiando la landing page di Aruba, serviva a rubare le credenziali di accesso ai servizi del provider. Scoperta possibile landing page fasulla utilizzata per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 aprile 2021) Il CSIRT, Computer Security incident Response Team Italia, mette in guardia da un possibile tentativo diportato avanti ai danni di utenti. E’ stata infatti scoperta una pagina che, ricopiando ladi, serviva a rubare le credenziali di accesso ai servizi del provider. Scoperta possibilefasulla utilizzata per L'articolo proviene da Consumatore.com.

