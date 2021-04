Operaio di Arcelor Mittal condivide un post sulla fiction di Sabrina Ferilli: licenziato (Di venerdì 9 aprile 2021) licenziato da Arcelor Mittal per aver condiviso su Facebook “uno screenshot contente un invito a vedere la fiction ‘Svegliati Amore Mio’ su Canale 5”. Lo ha denunciato il segretario provinciale della Usb di Taranto, Francesco Rizzo, citando il caso di un lavoratore delle acciaierie di Taranto che si è ritrovato a casa una lettera di licenziamento da parte dell’azienda, che non gli ha perdonato quello che dovrebbe essere un diritto sacrosanto di qualunque cittadino e lavoratore: il diritto d’espressione. “Questa mattina il lavoratore è stato destinatario della lettera di licenziamento” ha spiegato Rizzo, come riportato dall’agenzia di stampa LaPresse. “Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di opinione ed espressione. Il lavoratore è stato licenziato da ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021)daper aver condiviso su Facebook “uno screenshot contente un invito a vedere la‘Svegliati Amore Mio’ su Canale 5”. Lo ha denunciato il segretario provinciale della Usb di Taranto, Francesco Rizzo, citando il caso di un lavoratore delle acciaierie di Taranto che si è ritrovato a casa una lettera di licenziamento da parte dell’azienda, che non gli ha perdonato quello che dovrebbe essere un diritto sacrosanto di qualunque cittadino e lavoratore: il diritto d’espressione. “Questa mattina il lavoratore è stato destinatario della lettera di licenziamento” ha spiegato Rizzo, come riportato dall’agenzia di stampa LaPresse. “Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di opinione ed espressione. Il lavoratore è statoda ...

