(Di venerdì 9 aprile 2021) TOKYO – È ormai certa la decisione di rilasciare in mare le acque di raffreddamento radioattive accumulate nei serbatori della centrale nucleare di Fukushima Daiichi in seguito al disastro naturale del 2011. La scelta verrà formalmente annunciata con tutta probabilità la prossima settimana, dopo l’incontro in programma tra il primo ministro Yoshihide Suga e la commissione di esperti tecnici nominata dal governo.

Advertising

Agenzia_Dire : #Nucleare, #Giappone rilascerà in mare le acque radioattive di #Fukushima - Stefano15067453 : MAGIA NEGRA Quando tutto sarà contaminato mangeremo il denaro... da questo motto mi sembra di vedere nel tremendo… - ivan_toby : La storia del 'nucleo del demonio', l'ordigno nucleare per il Giappone mai usato ???? - iphoneapple6S : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria Sette anni dopo il disastro nucleare di Fukushima le analisi sono buone ma la fiducia poca. I test sulla rad… - iphoneapple6S : RT @Ecoscienza_: #Giappone_2011, #Tsunami causa incidente nucleare più disastroso dopo #Chernoby nella centrale #nucleare di #Fukushima. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Giappone

Startmag Web magazine

... la dipendenza del Paese nipponico dai combustibili fossili è attualmente maggiore rispetto al periodo precedente il disastrodi Fukushima, dell'11 marzo del 2011. La dipendenza del......e potenziata nella sua vocazione industriale al servizio dei progetti legati alla fusione. ... come Iter (Francia) e JT60SA (). Il Dtt, il cui scopo sarà quello di sviluppare le ...A dicembre il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato che avvierà una strategia di crescita verde per abbattere le emissioni nette climalteranti del Paese nipponico entro il 2050, e che non soster ...Difficile pensare a qualcosa di più naturale della fusione nucleare dentro all’universo ... come Iter (Francia) e JT60SA (Giappone). Il Dtt, il cui scopo sarà quello di sviluppare le tecniche ...