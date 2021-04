Nove passaggi e gol, Conte lezioni di estetica (Di venerdì 9 aprile 2021) di Giulio Mola "Dieci giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura piudi un minuto per poi arrivare alla conclusione. Cos'è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O... una via di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) di Giulio Mola "Dieci giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura piudi un minuto per poi arrivare alla conclusione. Cos'è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O... una via di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nove passaggi Nove passaggi e gol, Conte lezioni di estetica Non i passaggi. E se proprio vogliamo contare anche quelli, beh... allora valutiamone la qualità. E allora ecco che Conte sistema tutti. Altro post su Instagram ieri pomeriggio, il ripetersi di scene ...

Inter-Sassuolo 2-1: risolvono Lukaku e Lautaro. In gol anche Traoré Con pochi passaggi il pallone arriva a Young che crossa in area per ... sul gradino più basso del podio in questa speciale classifica, a quota nove. Ma Lukaku non si ferma soltanto al gol. Regala ...

