Muore bimba di 2 anni picchiata brutalmente: aveva l'intestino spaccato in due per le percosse (Di venerdì 9 aprile 2021) Sta sconvolgendo il mondo il caso della piccola Paisleigh Williams, bimba di 2 anni morta a seguito di violentissime percosse che, secondo le indagini, sarebbero state inflitte dal padre e dalla compagna del padre. La piccola, che si teme fosse vittima di maltrattamenti e abusi protratti nel tempo, era stata picchiata talmente forte che pare avesse l'intestino spaccato in due. Muore bimba di 2 anni picchiata brutalmente: il ricovero in ospedale La piccola Paisleigh avrebbe compiuto 3 anni a giugno. Lo scorso 26 marzo suo padre, il 30enne Moshe Williams, residente a Cody in Wyoming, l'aveva portata al pronto soccorso del Cody Regional Health's dicendo che la ...

