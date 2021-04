Morte principe Filippo: le parole della regina Elisabetta (Di venerdì 9 aprile 2021) Elisabetta e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto guarda le foto A giugno avrebbe compiuto 100 anni il principe Filippo: gli è mancato il rush finale, se n’è andato due mesi prima. L’annuncio di Buckingham Palace è stato lapidario, come sempre: “Il duca di Edimburgo si è spento serenamente stamattina nel castello di Windsor”. Il comunicato inizia dicendo che “con profonda tristezza Sua Maestà annuncia la fine del suo amato marito, sua Altezza il duca di Edimburgo”. Ad annunciarlo anche i social della famiglia reale e dei duchi di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021): 73 anni d'amore in 73 foto guarda le foto A giugno avrebbe compiuto 100 anni il: gli è mancato il rush finale, se n’è andato due mesi prima. L’annuncio di Buckingham Palace è stato lapidario, come sempre: “Il duca di Edimburgo si è spento serenamente stamattina nel castello di Windsor”. Il comunicato inizia dicendo che “con profonda tristezza Sua Maestà annuncia la fine del suo amato marito, sua Altezza il duca di Edimburgo”. Ad annunciarlo anche i socialfamiglia reale e dei duchi di ...

VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - rtl1025 : ???? Union Jack a mezz'asta a #BuckinghamPalace per #Filippo di #Edimburgo. La bandiera britannica e' stata fatta cal… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha annunciato la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a Corfù il 10 giug… - _userv : RT @rtl10025: ??Prime indiscrezioni sulle cause della morte del Principe #Filippo . Se ne sarebbe andato dopo aver scoperto il colore della… - Leaderdelsettor : RT @rtl10025: ??Prime indiscrezioni sulle cause della morte del Principe #Filippo . Se ne sarebbe andato dopo aver scoperto il colore della… -