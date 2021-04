Monreale in zona rossa | Arcidiacono non decide ulteriori restrizioni

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il sindaco dici aveva visto giusto disponendo il divieto di stazionamento lungo le strade di. Un provvedimento che ha anticipato solo di qualche ora l’istituzione dellanon solo ama in tutta la provincia di Palermo. L’inizio dellaè stato deciso per domenica 11, la fine, salvo, proroghe, per il 22 aprile. Il primo cittadino non firmerà ordinanze sindacali più restrittive rispetto alle disposizioni regolate dal decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo. I sindaci, di fatto, hanno la possibilità d’istituire con propri provvedimenti,limitazioni. Il primo cittadino normanno si limiterà a far seguire quando disposto dalle norme nazionali e regionali. Ora però tocca ai ...