M5S | oggi assemblee deputati e senatori con Crimi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Doppia assembleaper i parlamentari del M5S. Il capo politico Vitoha convocato per le 15:30 la riunione deie per le 21 quella dei. Sul tavolo il rapporto con la ...

Advertising

M5S_Europa : La Giornata mondiale della #salute è dedicata alla campagna #VaccinEquity dell’OMS. Oggi, con più forza, chiediamo… - AzzolinaLucia : Il mio intervento di oggi alla Camera, dove si è discussa la mozione presentata dal M5S con la quale chiediamo al G… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Cade il tabù, M5S apre ai contributi ai partiti. Spadafora contro Conte [di Annalisa Cuzzocrea] - PRevelchione : RT @dadoricca: Oggi ho provato a spiegare al @CorriereTorino perché sarebbe un errore aprire al #Movimento5Stelle a #Torino Sono convinto c… - marco_valente_ : Al #VincoloDiMandato sono sempre stato stato contrario. • Lo ero quando lo propose Silvio • Lo ero quando lo pron… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S oggi

ANSA Nuova Europa

Doppia assembleaper i parlamentari del. Il capo politico Vito Crimi ha convocato per le 15:30 la riunione dei deputati e per le 21 quella dei senatori. Sul tavolo il rapporto con la piattaforma Rousseau e il ...... lasciando perdere Orban e i sovranisti, il segretario del Pd Enrico Letta incontrerà di nuovo... Un confronto "positivo e cordiale", così è stato definito da fontiil faccia faccia di questa ...È stato un "confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune, basato su programmi e principi, avviato già a partire ...ROMA, 09 APR - Doppia assemblea oggi per i parlamentari del M5S. Il capo politico Vito Crimi ha convocato per le 15:30 la riunione dei deputati e per le 21 quella dei senatori. Sul tavolo il rapporto ...