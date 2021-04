Le acque radioattive di Fukushima finiranno in mare (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Giappone rilascerà in mare le acque radioattive di Fukushima: la decisione è destinata a suscitare le forti reazioni da parte dell’indotto della pesca È ormai certa la decisione di rilasciare in mare le acque di raffreddamento radioattive accumulate nei serbatori della centrale nucleare di Fukushima Daiichi in seguito al disastro naturale del 2011. La scelta verrà formalmente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Giappone rilascerà inledi: la decisione è destinata a suscitare le forti reazioni da parte dell’indotto della pesca È ormai certa la decisione di rilasciare inledi raffreddamentoaccumulate nei serbatori della centrale nucleare diDaiichi in seguito al disastro naturale del 2011. La scelta verrà formalmente… L'articolo Corriere Nazionale.

