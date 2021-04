Laura Boldrini in ospedale: “È arrivata la notizia che temevo: sono malata” (Di venerdì 9 aprile 2021) Laura Boldrini ha annunciato via social la sua malattia. La deputata del Pd dovrà sottoporsi ad un’operazione e a un percorso di cure. Con un post via social Laura Boldrini ha annunciato pubblicamente di essere malata. La deputata del Pd in queste ore dovrà sottoporsi ad un intervento e a seguire dovrà seguire un percorso di cure. Sui social non ha nascosto la sua paura, ma ha anche espresso la sua fiducia nella medicina: “Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. (…) Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”, ha scritto. È arrivata la ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021)ha annunciato via social la sua malattia. La deputata del Pd dovrà sottoporsi ad un’operazione e a un percorso di cure. Con un post via socialha annunciato pubblicamente di essere. La deputata del Pd in queste ore dovrà sottoporsi ad un intervento e a seguire dovrà seguire un percorso di cure. Sui social non ha nascosto la sua paura, ma ha anche espresso la sua fiducia nella medicina: “Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. (…) Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”, ha scritto. Èla ...

Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - repubblica : Pd, Laura Boldrini annuncia sui social: 'E' arrivata la notizia che più temevo, dovrò operarmi' - agengh279 : @lauraboldrini Chiarisco perché non si è capito ciò che ho scritto. Laura Boldrini si rivolgerà, come farebbe chiun… - trinchelino : RT @fattoquotidiano: Laura Boldrini: “Non si è mai pronti ad affrontare la malattia. Ho un po’ paura, mi devo sottoporre ad un intervento c… -