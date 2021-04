La sfida di Sose al fianco dei policy makers

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'emergenza sanitaria del 2020 ha imposto il ricorso a strumenti di misurazione ed elaborazione nuovi, per cogliere la complessità dei fenomeni in atto e per fornire chiavi di lettura efficaci a ...

Laquotidiana diè di riuscire a informare in tempi rapidi, attraverso l'elaborazione di dati e analisi, chi deve prendere decisioni importanti per il paese. "Lo facciamo su diversi fronti:...Laquotidiana diè di riuscire a informare in tempi rapidi, attraverso l'elaborazione di dati e analisi, chi deve prendere decisioni importanti per il paese. 'Lo facciamo su diversi fronti:...Per discutere di questi temi l 8 aprile SOSE ha organizzato WEST 2021 ... misure da prendere per immaginare i trasferimenti agli enti locali", ha detto Atella.La sfida quotidiana di Sose è di riuscire ...