La provincia di Palermo tutta in zona rossa, ordinanza di Musumeci (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo e provincia zona rossa da domenica 11 aprile al 22 aprile. Troppo repentino l’aumento di contagi e varianti. Così arriva la dichiarazione di zona rossa in tutta la provincia di Palermo. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana nello Musumeci. Anche Monreale, dunque sarà zona rossa. Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 9 aprile 2021)da domenica 11 aprile al 22 aprile. Troppo repentino l’aumento di contagi e varianti. Così arriva la dichiarazione diinladi. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana nello. Anche Monreale, dunque sarà. Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, inla, il presidente della Regione Siciliana Nelloha appena firmato un’che dispone lain tutti i Comuni della Città metropolitana di ...

