Kanye West: Netflix ha comprato il documentario sul repper

Esiste un documentario su Kanye West che è in lavorazione da oltre 20 anni. I suoi amici e collaboratori storici Clarence "Coodie" Simmons e Chike Ozah, il duo noto come Coodie e Chike, lo filmano dai suoi primi giorni a Chicago. Negli anni hanno accumulato un materiale inedito immenso e spettacolare che ha attraversato tutte le fasi del rapper.

Cosa mostrerà il documentario su Kanye West?

Un documentario in più parti con home video mai visti prima e altri rari filmati di Kanye West arriverà su Netflix nel 2021 tramite due video musicali e registi che raccontano la vita e il lavoro dell'imprenditore miliardario diventato artista 20 anni.

