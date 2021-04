Inter, la cessione è congelata: con lo scudetto il club può valere anche un miliardo (Di venerdì 9 aprile 2021) Lo scudetto imminente dell’Inter mette in stallo le trattative per la cessione della società. E’ noto che Suning sia in procinto di passare la mano e monetizzare con la cessione del club in un momento di difficoltà economico. Al momento, però, ogni discorso è congelato per almeno due motivi, come spiega Tuttosport. Il primo è legato al fatto che Steven Zhang vuole vivere il momento della vittoria del titolo ancora in sella, il secondo riguarda il fatto che con lo scudetto il valore dell’Inter può salire fino a un miliardo di euro, e le offerte andrebbero dunque ridimensionate. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Loimminente dell’mette in stallo le trattative per ladella società. E’ noto che Suning sia in procinto di passare la mano e monetizzare con ladelin un momento di difficoltà economico. Al momento, però, ogni discorso è congelato per almeno due motivi, come spiega Tuttosport. Il primo è legato al fatto che Steven Zhang vuole vivere il momento della vittoria del titolo ancora in sella, il secondo riguarda il fatto che con loil valore dell’può salire fino a undi euro, e le offerte andrebbero dunque ridimensionate. SportFace.

