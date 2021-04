Gf vip | Guenda Goria e le frecciate velenose contro gli ex concorrenti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,sparanei confronti degli ex, parole dure: “Sono degli ingrati”. Gf vip,lancia chiaregli exe inquilini della Casa, non risparmia parole forti, ecco perchè. Ormai l’esperienza del reality di Cinecittà è finita da due mesi, ma continuano le recriminazioni dei vip

GFGoria: 'C'è stata ingratitudine nei confronti di mia madre' Maria Teresa Ruta e la figliaGoria , due ex concorrenti del Grande Fratello5 sono state intervistate insieme dal ...... a oggi, resta la prevenzione", ha concluso la figlia del giornalista sportivo Amedeo Goria che potrebbe partecipare al Grande Fratello6. L'articoloGoria, la confessione dolorosa sulla ...Gf vip, Guenda Goria lancia chiare frecciate contro gli ex concorrenti e inquilini della Casa, non risparmia parole forti, ecco perchè. Ormai l’esperienza del reality di Cinecittà è finita da due mesi ...Oroscopo del weekend (10-11 aprile): le previsioni di Ada Alberti segno per segno Si è iniziato un nuovo mese e come si potrebbe affrontarlo senza le ...