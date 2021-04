Epic Games Store: giochi gratis. Ecco i titoli (Di venerdì 9 aprile 2021) Epic Games attraverso il suo Store ha annunciato giochi gratis. Gli utenti iscritti attraverso lo Store online possono riscattarli gratis. Il primo dei 3 giochi gratis è: 3 Out of 10 Season Two E’ la seconda stagione di una avventura grafica dallo stile comico ambientata nell’industria dei videogiochi, un titolo certamente molto particolare e diverso dal solito, che verrà sicuramente apprezzato dagli appassionati delle vecchie avventure targate LucasArts. Avete tempo fino alle 17:00 del 15 aprile per aggiungerlo alla vostra libreria, se siete interessati dunque non perdete tempo… e buon divertimento! Gli altri giochi gratis di questa settimana sono: Deponia The ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021)attraverso il suoha annunciato. Gli utenti iscritti attraverso loonline possono riscattarli. Il primo dei 3è: 3 Out of 10 Season Two E’ la seconda stagione di una avventura grafica dallo stile comico ambientata nell’industria dei video, un titolo certamente molto particolare e diverso dal solito, che verrà sicuramente apprezzato dagli appassionati delle vecchie avventure targate LucasArts. Avete tempo fino alle 17:00 del 15 aprile per aggiungerlo alla vostra libreria, se siete interessati dunque non perdete tempo… e buon divertimento! Gli altridi questa settimana sono: Deponia The ...

Advertising

omniacrystallis : NEO: The World Ends with You e annunciato che il gioco uscirà in tutto il mondo il 27 luglio 2021 su Nintendo Switc… - GamingToday4 : Epic Games Store: gioco gratis PC dell’8 aprile 2021 disponibile, il link download - tech_gamingit : Il negozio oggetti di Fortnite di oggi. Supporta Tech Gaming con il codice creatore TGITA Se vuoi inviare un ?? a T… - oOShinobi777Oo : Il negozio oggetti di Fortnite di oggi. Supporta Tech Gaming con il codice creatore TGITA Se vuoi inviare un ?? a T… - infoitscienza : Apple contrattacca Epic Games in vista del processo e svela i cardini della sua difesa -