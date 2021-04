È morto il principe Filippo e in Italia va in tendenza The Crown

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - NovellaTeresa : @repubblica Morto 'il principe', per eccellenza. Bello, di gran classe, di nobile lignaggio per nascita e di super… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Uk: è morto il principe Filippo, aveva 99 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto principe

... intervista andata in onda mentre ilFilippo era ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al cuore. Un'amica dei Sussex in seguito avrebbe spiegato che, se Filippo fosse...IlFilippo di Edimburgo le considerava tutte, a torto o ragione, alla stregua di '... Proprio per amore e rispetto di Harry, però, l'anziano Filippo,venerdì 9 aprile a 99 anni, aveva ...Pechino, 10 apr 10:29 - (Agenzia Nova) - Il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, Peng Liyuanm, hanno inviato un messaggio di cordoglio alla regina Elisabetta II per la morte del principe Filippo ...Il Regno Unito e il mondo dicono addio al principe Filippo d’Edimburgo, spentosi 99enne nel castello di Windsor dove era riuscito a tornare il 16 marzo scorso dopo un mese di ri ...