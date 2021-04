Denise Pipitone: la guardia giurata e i 17 anni di rimorsi (Di venerdì 9 aprile 2021) “Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d’impulso, anche se sarei andato nell’errore. Quel giorno non me la sentii”, dice Felice Grieco, la guarda giurata che il 18 ottobre 2004 incontrò una bimba inverosimilmente somigliante a Denise e chiamò la polizia. “In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte persone per questa cosa. Tutti dicono che avrei dovuto prenderla e portarla via, che io essendo una guardia giurata avrei potuto farlo. Si sbagliano di grosso. Non potevo fare niente”. Poi racconta a TeleLombardia: “Quella mattina verso le 12 il direttore della banca mi invitò ad allontanare un ragazzino che disturbava. Appena girato l’angolo mi trovai davanti un’altra bambina che colpì subito la mia attenzione, assomigliava molto a Denise ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 aprile 2021) “Purtroppo sono 17che io vivo con il rimorso di non aver agito d’impulso, anche se sarei andato nell’errore. Quel giorno non me la sentii”, dice Felice Grieco, la guardache il 18 ottobre 2004 incontrò una bimba inverosimilmente somigliante ae chiamò la polizia. “In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte persone per questa cosa. Tutti dicono che avrei dovuto prenderla e portarla via, che io essendo unaavrei potuto farlo. Si sbagliano di grosso. Non potevo fare niente”. Poi racconta a TeleLombardia: “Quella mattina verso le 12 il direttore della banca mi invitò ad allontanare un ragazzino che disturbava. Appena girato l’angolo mi trovai davanti un’altra bambina che colpì subito la mia attenzione, assomigliava molto a...

