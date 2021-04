DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 aprile: Leyla ed Emre preoccupati (Di venerdì 9 aprile 2021) Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Dopo la pausa dovuta al weekend, riparte una nuova programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler che riguardano la puntata in onda lunedì 12 aprile 2021, svelano che Leyla ed Emre Divit saranno molto preoccupati per la nuova attività lavorativa e per le condizioni di salute del signor Nihat. L’ex negoziante, essendo diabetico, avrà un malore e sarà portato in ospedale. Tutto accadrà quando la signora Mevkibe è stata costretta a recarsi a Mugla per assistere il padre dopo una frattura alla gamba. Emre e Leyla alle prese con il nuovo lavoro e il malore di Nihat Le ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 aprile 2021) Primo appuntamento settimanale di– Le Ali delDopo la pausa dovuta al weekend, riparte una nuova programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler che riguardano la puntata in onda lunedì 122021, svelano cheedDivit saranno moltoper la nuova attività lavorativa e per le condizioni di salute del signor Nihat. L’ex negoziante, essendo diabetico, avrà un malore e sarà portato in ospedale. Tutto accadrà quando la signora Mevkibe è stata costretta a recarsi a Mugla per assistere il padre dopo una frattura alla gamba.alle prese con il nuovo lavoro e il malore di Nihat Le ...

