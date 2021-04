Calciomercato Serie A LIVE | la Juventus non molla Icardi

(Di venerdì 9 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 9 APRILE, retroscena: fissato un incontro con Wanda Nara (CLICCA QUI)Napoli, che affare Milik: una grossa percentuale se parte subito (CLICCA QUI), Douglas Costa al Gremio: la strategia bianconera (CLICCA QUI) GIOVEDI 8 APRILEAgente Hysaj: “Via da Napoli? Giocherà la Champions in un altro club” (CLICCA QUI)Agente Di Lorenzo e Mario Rui: ...

... che sabato 10 aprile alle ore 18 (diretta si Sky SportA) scenderanno in campo al Tardini ... 'Rinnovi? Tutti sono concentrati sull'obiettivo Champions'Milan tra rinnovi e riscatti: ...LANON LA FERMA NESSUNO - Su queste pagine io ho chiesto di continuare il campionato lo scorso anno, perché il calcio era super attenzionato dai medici, perché in una bolla si poteva stare, ...Lei dove e quando ha cominciato a giocare calcio? Sono nato a Milano. Quando ero piccolo, io e la famiglia ci siamo trasferiti a Monfalcone in provincia di Gorizia dove sono cresciuto. C'era l'Udinese ...La difesa della Roma pur sotto accusa per i troppi gol subiti nell’ultimo periodo in Serie A è però uno dei reparti con le maggiori certezze per il futuro. Mancini, Ibanez e Kumbulla sono dei punti ...