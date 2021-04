Calciomercato Juventus, Bentancur sul piatto | Scambio in Serie A (Di venerdì 9 aprile 2021) Juventus e Roma potrebbero imbastire una trattativa che prevede uno Scambio a centrocampo La Roma ieri ha espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam battendo l’Ajax nei quarti di andata… L'articolo Calciomercato Juventus, Bentancur sul piatto Scambio in Serie A è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 9 aprile 2021)e Roma potrebbero imbastire una trattativa che prevede unoa centrocampo La Roma ieri ha espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam battendo l’Ajax nei quarti di andata… L'articolosulinA è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - GoalItalia : Dybala in bilico, la Juventus chiama il PSG per uno scambio con Icardi [??La Stampa] - DiMarzio : #Juventus | Ufficiale il rinnovo di #Dragusin - DovevederelaA : #Calciomercato La decisione è presa: #Dybala lascerà la #Juventus. Paratici lavora alla sostituzione con alcuni nom… - gilnar76 : Convocati #Juve Primavera per ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -